Abi tuleks üritada kutsuda ka mobiililevi puudumisel

Tiheda lumesaju tõttu on lähipäevilgi oodata raske lume vajumisest elektriliinidele tingitud elektrikatkestusi ning võimalikke häireid mobiililevis. Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas selgitab, kuidas saada õnnetuse juhtumisel või mistahes hädaolukorras ühendust hädaabinumbriga 112, kui on kiiresti vaja kiirabi, politseid või päästjaid.

"Kui mobiilside on häiritud, kuid vajad kiiresti abi, proovi esmalt lahkuda hoonest ja helistada õuest – seal võib olla parem levi. Kui see ei tööta, võta telefonist välja SIM-kaart ja proovi uuesti. SIM-kaardi eemaldamisel hakkab telefon automaatselt otsima võrku, millega liituda, ning teise operaatori võrgus võib signaal olla tugevam,“ soovitab Murakas.

„Talvistes oludes, mil esineb elektrikatkestusi, on oluline, et iga inimene teaks ka seda, kus asub lähim politseijaoskond, päästekomando või kiirabijaam. Nendel asutustel on ühendus häirekeskusega, mistõttu tuleks võimalusel pöörduda kriisiolukorras abi kutsumiseks sinna,“ lisas Murakas.