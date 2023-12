Praegu ei lähe hästi. Stressi on palju. Ülekoormus on suur. On palju pinget. Õpetaja ei suuda anda õpilastele endast maksimumi. Ka isiklikele lastele jääb vähe aega päevatööst üle. Lapsed pole alati koostöövalmid. Ka mõned vanemad vajavad toetust ja abi.