Taukar jagas Lõuna-Eesti õpilastele nõu

Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai usub, et isegi kui kõigist programmis osalenutest ettevõtjaid ei saa, on neil vajalikud oskused, et valdkonda paremini mõista.

Esinemisnippe jaganud Karl-Erik Taukar soovitas vaadata vanadest soovitustest kaugemale. «Me kõik teame neid talupojatarkusi, nagu näiteks, et kujuta publikut ette alasti, aga ütlen ausalt – ükski neist ei toimi,» teadis Taukar rääkida. Autofännina tõi ta soovitusi jagades hoopis paralleeli just mootorsõidukite vallast: «Tähtis on läbisõit ehk see, kui palju sa esinenud oled. Enesekindlus tuleb ebamugavates olukordades.»