Lumi tõi turistid Lõuna-Eestisse

Salloki sõnul on koolivaheaeg talvel nende seisukohalt üks kõige populaarsemaid perioode ning selleks ajaks on hotell suures osas juba välja müüdud. «Inimesed on samas viimaste aastatega ka ettevaatlikuks tehtud,» tõdes ta. «Nädalavahetused on küll enamasti välja müüdud, kuid paljud plaanid tehakse ka viimasel minutil.»