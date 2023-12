GALERII ⟩ Vastseliina uisuväljak sai katuse alla

Jää kohal oleva lindi lõikas läbi slackliner Jaan Roose. Jääle tulid kohalikud iluuisutajad, mõõtu võtsid Võrumaa ja Põltsamaa valla noored kiiruisutajad.

Toimus ka jäähoki meeskondade näidismäng, milles kohalik Vastseliina Vapsikud alistas Lätist Aluksnest külla tulnud mängijad. Sadu kohale tulnud inimesi soojendas muusikaga Andreas Pall. Külastajatele pakuti suppi ja sooja jooki.

Projekti eestvedaja, MTÜ Vastseliina hokiklubi juhatuse liige Taavi Tuvikese sõnul on uisuväljaku avamine suur samm nii hokiklubi kui ka terve kogukonna jaoks. «Kohalikud inimesed on juba tükk aega põnevusega jälginud selle ehitise sündi,» lisas ta. «See ei ole mitte ainult klubi saavutus vaid terve kogukonna ühine projekt.»

«Meie eesmärk ei ole pakkuda ainult suurepärast keskkonda uisutamiseks, vaid luu koht, kus inimesed saavad kokku tulla ning leida ka sõpru – neid ühendab ühine armastus uisutamise vastu,» rääkis Vastseliina Vapsikute nimelist hokiklubi eest vedav Tuvike, kelle sõnul on Vastseliina uisuväljakul tulevikus võimalik korraldada võistlusi, erinevaid sündmusi, spordilaagreid ning teisi põnevaid algatusi.

Tuvikese sõnade kohaselt tekivad uisuväljakul paremad võimalused uute talendikate sportlaste kasvatamiseks. «Meie prioriteediks on noorte areng,» lisas ta. «Uisuväljak pakub neile võimaluse kohapeal oma oskusi lihvida. Loodan, et saame koos luua unustamatu ja eduka jääajaloo.»

Võru vallavanem Kalmer Puusepa sõnul ei ole sellest palju aega möödas, mil uisuväljakul peeti sarikapidu. «Siis veel katust ega jääd ei olnud, rajatud oli vaid uisuväljaku väline raam,» lisas ta. «Aga tänaseks on kõik need asjad valmis saanud ning on põhjust pidada uisuväljaku avamispidu.»

Vallavanema sõnade kohaselt ei ole Vastseliina uisuväljaku mõte see, et seal saavad uisutada ainult Vastseliina kooli õpilased. « Ma arvan, et sellest uisuväljakust saab sporditegemise koht ka kaugemate piirkondade inimestele – olgu see siis jäähoki või uisutamine, millega siin tegeletakse.»

«Panustamise juures on oluline, et see projekt sai alguse kogukonnast ning selle eestvedajast Taavi Tuvikesest,» lisas Puusepp ning nimetas ka teisi Vastseliina uisuväljaku valmimisele kaasa aidanud abilisi.

Kultuuriministeerium, mille eesotsas oli tollal Anneli Ott, panustas projekti 300 000 eurot. Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm panustas ehitisse samuti 300 000 euroga. Võru vald lisas omaosalusena veel kokku 140 000 eurot.