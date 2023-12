Pärnaka poolvenna otsingud said ootamatu lõpu

«Otsin Võrust enda poolvenda, kes elas koos oma emaga kunagi Läänemaal Meelvas,» sõnas Märt Harjaks, kes ka kunagi samas kandis elas. Harjaks oletab, et tema poolvend ei pruugi enda tausta teadagi, kuid tema teab öelda, et tema isa Meelis ja poolvenna ema Jane (nimi muudetud, toimetusele teada) olid 1990. aastatel koos. Harjaksil on ka täisvend Paul (nimi muudetud, toimetusele teada). Nende isa Meelis suri 2019. aastal.