Teie saamisele Keskerakonna esimeheks 10. septembril järgnes päris mitme tuntud poliitiku lahkumine parteist. Kas olete sellele piiri peale saanud või jätkuvad lahkumised lihtsalt avaliku tähelepanuta?

Praegu intensiivset liikmete lahkumist ei ole. Lahkujaid oli ka enne kongressi, eriti peale riigikogu valimisi ja siis peaaegu ei olnud ka uusi liikmeid. Nüüd tuleb ka uusi. Tuleb tunnistada, et saldo pole plussis, aga uued liikmed tulevad ja see on erakonnale igal juhul positiivne. Inimesed soovivad teha tööd erakonnas, kõik on väsinud sellest pingest. Kas see pinge on jätkuvalt olemas? Tõenäoliselt on.