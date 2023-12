Piirkonna tuntuim muuseum on Põlvamaal

Lõuna-Eesti mäluasutustest on tuntuim Põlvamaal Kanepi vallas asuv maanteemuuseum, mida teadis 11 protsenti vastanutest.

Uuringufirma Kantar Emor küsitluses osalenutelt uuriti, millised muuseumid ja elamuskeskused meenuvad inimestele esmaselt, milliseid on külastatud viimase aasta jooksul ning millisesse plaanitakse minna lähiajal.

Viimase aasta jooksul on muuseume ja elamuskeskusi külastanud 71 protsenti uuringus osalenuist, aktiivsemad külastajad on kõrgharitud naised. Naised teavad üldjuhul muuseume ka paremini kui mehed. Erand on lennundusmuuseum, mis meenub meestele oluliselt sagedamini.