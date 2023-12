Suusasari pöörab näo rahvasportlaste poole

«Estoloppeti kulminatsioon on olnud enamasti Tartu maraton, kuid seni on teised sama hea ettevalmistuse ja korraldusega maratonid jäänud suure venna varju,» sõnas Karu.

Igal sarja maratonil on eraldi sõidud lastele. Alutaguse maratoni kavast leiab ka öömaratoni, mis peetakse vabatehnikas ning ajavõtuta nii 21 kui 10 kilomeetri pikkusel lihtsama profiiliga rajal. Tartu maratonil on 31-kilomeetrine vabatehnikasõit võitjate autasustamiseta, lisaks vintage-sõit, kolme vahetusega teatemaraton ja kõige pikemal, 63-kilomeetrisel distantsil matkagrupid.

On ka neid, kel pole seni olnud võimalust suusatamist selgeks saada. Estoloppeti sari ulatab siin abikäe ja korraldab treeninguidki. «Maratonide juures tegutsevates suusaklubides on Eesti parimad suusaõpetajad, kes heal meelel valmis kogemusi jagama. Juba mõni tund suusaõpet annab hea põhja, mille pealt on talverõõmude nautimine oluliselt ladusam,» toonitas Karu.