Lõuna-Eesti Postimeheni on jõudnud lugejate mured, et poodide parklates on raske jalgsi liigelda. Ühe valgalase sõnul on ta mitu korda libeduse tõttu kukkunud või olnud kukkumas Maxima pakiautomaadi juures. Teine lugeja aga on enda sõnul raskustes olnud enamiku poodide juures.