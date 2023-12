Arenduskeskuses alustas uus töötaja

Ta on töötanud nii Tartu linnavalitsuses kui ka haridus- ja noorteametis. Seatud eesmärkide poole liikumist toetab ka haridustee, sest Valk on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Johan Skytte poliitikauuringute instituudi vilistlane.

Võrumaa Arenduskeskusesse tõi teda soov panustada kodukohta. «Soovin panustada piirkonda, kus olen viimased kaheksa aastat enda elust elanud ning mis on pakkunud asendamatult head kasvukeskkonda minu lastele,» ütles arenduskeskuse värskeim spetsialist.

Kristiina Valk asus tööle heaolu suunas, kus tema peamisteks ülesanneteks on juhtida Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskust ning Resist projekti. Europe Direct keskused on osa Euroopa Liidu infovõrgustikust, mille eesmärk on tagada kodanikele lihtne juurdepääs teabele Euroopa Liidu kohta ning aidata neil mõista Euroopa Liidu poliitikat, otsuseid ja võimalusi.