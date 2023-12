Otepää vallavanem näeb umbusaldusavalduse taga isiklikku kättemaksu

Avalduses on kirjas, et Jaanus Barkalale soovitakse avaldada umbusaldust, kuna vallavanem on väidetavalt tekitanud vallale olulist mainekahju, esindades valda ametlikel üritustel purjus peaga või psühhotroopsete ainete mõju all ning mõnitades valla naisametnikke ja ka naabervalla juhti nii, et valla teised juhtivisikud on pidanud tema tegude pärast vabandamas käima.