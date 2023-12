VIDEOLUGU ⟩ Kultuursed mässajad tõid südatalve suvenäituse

«Ühtset teemat siin tegelikult ei ole, aga paljudest teostest kumab läbi küll suvine hõngus,» selgitas üks näitusel üles astuv kunstnik Sonja Sutt. «Kas see on juhuslik või kunstnikud said inspiratsiooni [näituse] nimest, aga üldiselt meil mingit siduvat teemat näitusel ei ole. See toimib samamoodi nagu [kunstnike liidu] Kevadnäitus ehk siin on paremik 2023. aasta teostest.»