Saatse rahvale pandi käima kino

«Kino valmimine on meie elanikele palju ootusärevust ja põnevust pakkunud, kuna kultuurielamuse saamine muutub märksa kättesaadavamaks, tulles lausa koju kätte. Eestis ei ole teadaolevalt just palju eakate kodusid, kus sama katuse all on võimalik eraldi kinosaali külastada ja seda veel ääremaal,» ütles Arkman.