Isetehtud jõuluseaded toovad endaga topeltrõõmu

«Isetegemisest tunneb inimene alati rõõmu ja enda tehtud on alati hästi tehtud,» kinnitab Nurmsalu. «Käisin hiljuti maal õpetamas jõulupärja valmistamist. Kui töö oli valmis, siis õnnelikud naised särasid oma pärja juures nagu säraküünlad. Kui põhitõed ära rääkida, on see lihtsalt tegemise vaev. Kõik said kenasti hakkama,» meenutab florist.