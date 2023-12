Kristi Kähär: puuetega inimesed peaksid olema automaksust vabad

Iga inimene ei pruugi oma igapäevaelus mõelda sellele, millised on puuetega inimeste katsumused, et teistega ühiskonnas võrdselt tegutseda. Võib julgelt väita, et liikumisvõimalus on üks suurimaid ja esmaseid takistusi sellel teel. Seetõttu lähtusime puuetega inimestele maksuvabastuse taotlemisel sellest, et vabastuse peaksid saama just need sihtgrupid, kellel ühistranspordi kasutamine iseseisvalt on raskendatud – kui mitte võimatu.