Metssiga rühkis koos koeraga mööda Petserit

Loomade omanik Tatjana Ivanovna rääkis Petšorskaja Pravdale, et lambakoer nimega Rex ja siga Piggy on sõbrad olnud pikka aega. Tavaliselt jalutavad nad Eesti piirist paari kilomeetri kaugusel asuvas Tivikovo külas elavate Ivanovite maja läheduses vabalt ringi. Sedapuhku oli tee viinud nad aga kolme kilomeetri kaugusele kloostrilinna.

Tatjana sõnul on ta täiesti kindel, et Petserisse põgenemise algataja oli siga, kes on ka varem käinud ümbruskonna metsas toitu otsimas. «Nüüd on talv, ilmselt ei leidnud ta midagi ja läks edasi,» lausus ta.