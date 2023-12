Põlva haigla siseosakonna juht tuli tööle otse koolipingist

«Arvan, et inimesed, kellega ma koos Põlva haiglas töötan, on rohkem perekond kui kolleegid,» tõdes Keerma. «Pean oluliseks ka siinset vabadust ja paindlikkust. Pole väikseid tähenärimisi, vaid põhiline, et töö saab tehtud. Ja mulle meeldib väga sõita. Esialgu küll pelgasin sõitmist ja vahemaad, kuid tegelikult selgus, et need 45 minutit hommikul on ideaalne aeg, et end töölainele lülitada ning peale tööd end maha laadida, et kodus 100% perele keskenduda. Samuti on see minu aeg nautida muusikat, kuulata taskuhäälinguid või loenguid.»