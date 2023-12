Talisupluskohad kantakse kaardile

Maa-amet on loonud talvise kaardi, kuhu igaüks saab märkida oma lemmiktalisupluskohad ja avastada enda jaoks uusi kohti.

Tegemist on suvise ujumiskohtade kaardistamise kampaania jätkuga talvises kuues. Septembris märkisid ligi 400 inimest kaardile Eesti parimaid supluskohti ning rahva lemmikuks krooniti Kunda rand.

Mõni inimene kirjutas juba suviste kohtade juurde kommentaariks, et seal on ka talvel vetteminekukoht olemas. «Seetõttu otsustasime, et teeme ka talisupluskohtade kaardistamiseks omaette üleskutse,» lisas peaspetsialist.