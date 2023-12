Konkurentsiameti tegi Elektrilevile ettekirjutuse seoses ulatuslike elektrikatkestustega, sest järelevalvemenetluse käigus tuvastati hulk puudusi võrguühenduse katkestuse likvideerimise protsessis ja kriisijuhtimises.

Ameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on nad tuvastanud, et Elektrilevil on rikete likvideerimise meeskondade defitsiit. «Olukorra teeb omakorda raskemaks ressursipuudus juhtimiskeskuses, mille tõttu tekivad seal pikad kõneootejärjekorrad ja seetõttu viibib rikkeid likvideerivate meeskondade töö,» ütles Pärn-Lee.

Juhtimiskeskuse teenust osutab Elektrilevile Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Connect OÜ.

Lisaks eelnevale puudub Elektrilevil ameti hinnangul piisav võimekus automaatselt tuvastada rikkeid peamiselt madalpingevõrgus ning väikeses osas keskpingevõrgus. Seetõttu on elektrikatkestuse algusaja määramine ebatäpne ning seega võib tarbija võrgutasu vähendamise suurus teatud juhtudel tegelikkusest väiksem olla. Tarbijatele tähendab see, et katkestused kestavad kauem. Vastava võimekuse puudumine toob kaasa selle, et Elektrilevi võrgus on varustuskindluse näitajad ebatäpsed ja olukord ei vasta tegelikkusele.

«Konkurentsiamet on tuvastanud, et novembri ja detsembri rikked on peamiselt tingitud sellest, et hooldusvajadusega liinikoridorid on 28 protsendi ulatuses hooldamata jäänud. Seetõttu murduvad tugeva tuule või suure lume korral puud, mis põhjustavad ulatuslikke elektrikatkestusi,» ütles Pärn-Lee.

Amet kohustas Elektrilevi välja töötama tegevuskava kõikides liinikoridorides, mis vajavad hooldamist. Samuti tuleb paika panna plaan, kuidas kriisiolukorras kiiremini kaasata rikete likvideerimistöid tegevate ettevõtete meeskondi ning leevendada ressursipuudust. Lisaks peab ettevõte kriitiliselt üle vaatama tarbijate hulga, kellel katkestuste tõttu võrgutasusid vähendatakse.

Konkurentsiamet viib läbi eraldi menetluse, mille käigus hinnatakse investeeringuid, mille Elektrilevi on juba teinud või plaanib tulevikus teha võrgu varustuskindluse tagamise nõuete täitmiseks.

Amet alustas järelevalvemenetlust selle aasta oktoobris eesmärgiga hinnata, kuidas ja kas on võrguettevõte oma valmisolekut elektrikatkestusteks parandanud. LEPM