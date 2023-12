Valka juhid otsivad lahendust Eestisse sissekirjutajate tõttu saamata jääva raha probleemile

Valkas võimul oleva koalitsiooni liikme Vilmārs Vesingi sõnul on ta seda probleemi uurinud ja avastanud, et Valga valda on oma elukohama deklareerinud juba 1393 Läti kodanikku, vahendas Põhja-Läti ajaleht Ziemellatvija.

«Enamik neist on kahtlemata tegelikult Valka piirkonnas elavad inimesed, kes kasutavad valla infrastruktuuri. Kuni Eesti elatustaseme ja sotsiaalse toetuse paremus Läti ees kasvab, võib oodata, et see arv ainult kasvab. Iga aastaga kannatab Valka piirkonna eelarve aina enam, sest 67 protsenti neist inimestest on tööealised. See raskendab meil teenuse osutamist ja maakonna arengule mõtlemist. See omakorda suurendab meie mahajäämust Valgast,» ütles Vesingi.