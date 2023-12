Reostunud kaevuga pere: joogivett saame kaubikust, pesuvett sulatatud lumest

Põlvamaal Võõpsus elav 14-aastane Martin kirjutas tänavu sügisel oma murest lasteombudsmanile, kelleks on õiguskantsler Ülle Madise. Perepoeg kurtis, et kuna tema kodukaev on reostatud, ei ole tal võimalik saada puhast joogivett. Mis on sellest teemast edasi saanud?