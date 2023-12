Kalmistuvaht leiab tööpostil vaikust ja rahu

Nõnda on ka Otepää vallas Sangaste kalmistul. «Siis on nagu tuledemeri,» ütleb kalmistuvaht Anneli Puksov, kui temaga surnuaial pühade-eelset väikest jalutuskäiku teeme. «Küünlaid on uskumatult palju. Olen alati öelnud, et ei ole tähtis, et just 24. detsembril kalmistule tulla. Võib ka varem või hiljem. Ja siis käib tõesti palju rahvast lähedaste haudadel.»

Üks asi on veel talle silma hakanud. «Jõulud on üks vähesid aegu, kus inimesed tulevad kalmistule, ükskõik kes kõnnib ja vastu tuleb – üksteisele öeldakse tere ja soovitakse häid pühi või häid jõule,» rõõmustab ta. «See on üks väheseid kordi, kus muidu kinnine ja suht tuim eestlane naeratab ja soovib kõike head. Sest tihti on ju nõnda, et kui minnakse mööda, siis umbes nii, et mida sa nüüd nügid... Hea, et veel küünarnukiga ei saa...»