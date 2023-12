Sündide arv Lõuna-Eestis vähenes märgatavalt

Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask kinnitas, et sünnitusosakonna tulevik on hoolimata suurenenud kuludest siiski kindel.

Kuigi sünnituste arv on langenud Võru külje all asuvas Lõuna-Eesti haiglas sel aastal ligikaudu saja võrra, ei näe haigla juhatuse liige Arvi Vask ohtu, et sünnitusabi võiks haiglast lähiaastatel kaduda. Eestis on tema sõnul mitu haiglat, kus sünnitajate arv väiksemgi.