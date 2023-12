Piirkonna lasteaias või koolis käivad lapsed said paki kätte oma jõulupeol, kodused said selle koduste laste jõulupeol. Need, kes koduste laste peole ei saanud minna, ja väljaspool valda õppivad lapsed saavad pakid kätte sotsiaalosakonnast 15. jaanuarini. Valla vanaduspensionäridele kingitakse meepurk ja kalender. Kes veel pole seda saanud, võib paki järele minna kohalikku raamatukokku.