Suurt Munamäge ehib Baltimaade kõrgeim jõulupuu

Puu on nelja meetri kõrgune, kuid kannab juba käbisid. Lisaks silmailule on lootus, et käbidest lenduvatest seemnetest hakkavad Suurel Munamäel kasvama noored kuused ja viimasel ajal aina pruunimaks muutuv mägi saab jälle rohelisemaks.

Kuuske ehivad rohelised, valged ja punased jõulutuled, millele ehtijad on andnud sümboolsed tähendused: roheline tähistab ootust heale koostööle meie turismipärli hoidmisel ja arendamisel ning helgemat tulevikku Suure Munamäe sümbolile kuusele; valge jätkuvat rahu ja valget lund. Punane tuletab meelde, et mäel kasvavaid kuuski ohustab endiselt ulatuslik üraskikahjustus.

Suure Munamäe vaatetorn on 24.–26. detsembril suletud, kuid siiski saab torni jalamilt kõrgeimat kuuske uudistada igal ajal. 31. detsembril ja 1. jaanuaril on vaatetorn avatud tavalisel ajal.

Ka uusaastaööl on torn avatud, mängib muusika ja avatud on pisike kohvik.

«Vaatetorni pääsme saab uusaastaööl lunastada alles tornist alla tulles. Kui teil on tornist alla jõudes meile ette näidata tipus tehtud sotsiaalmeediapostitus, saate piletid poole hinnaga,» täpsustas Sirje Pärnapuu sihtasutusest Rõuge Valla Turism.