Suurperedele läks jõuludeks teele 500 esmatarbepakki

Suurt päkapiku pakkimiskeskuse tööd meenutav komplekteerimine leidis aset Keilas Lääne-Harju lasterikaste ühingu ruumides. Pakkidesse pandi esmatarbekaupu alates pesupulbrist kuni hügieenitarveteni. Pakid läksid teiste hulgas teele liidu liikmetele Põlva- ja Valgamaal. Komplekteerima olid kogunenud kohalike suurperede esindajad, kes kostsid nagu ühest suust: juba see aasta oli keeruline, aga uus aasta paneb juba väga muretsema.

Õunapi sõnul viivad ees ootavad muutused maksupoliitikas ja toetuste ootamatud kadumised pered tõsistesse raskustesse. Kõige valusamalt saab pihta just keskmist palka teeniv lastega perekond. Näiteks kaob uuest aastast ära huvitegevustoetus. Lisaks kaovad täiendavad maksusoodustused nii laste kui ka eluasemelaenude intresside pealt, mis andsid aastas sadu eurosid pere eelarvesse lisaks.

Eelmise aasta lõpus vastu võetud otsus tõsta peretoetusi on nüüd osaliselt tagasikäigu saanud. Kolme kuni kuue lapse puhul saab pere varasema 650 euro asemel 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 850 asemel 650 eurot kuus. Ka omavalitsused on oma toimetulekupakette kärpinud. Kui varem sai suurpere soodustust lasteaia kohatasu maksmisel või ringitasu kompensatsiooni, siis sellest aastast otsustasid mitmed omavalitsused neid toetusi piirata.

«Meie ühingus on üle 50 suurpere ja igasugune heategevus on äärmiselt teretulnud, eriti praegustel keerulistel aegadel,» nentis Põlvamaa suurperede esindaja Seleri Koor. «On oodata, et järgmisel aastal muutub perede olukord veelgi raskemaks, eriti maapiirkondades.»

Õunapi sõnul lähevad lasterikkad pered pühadele ja uuele aastale murelikult vastu. «Praegu on läbi aegade kõrgeim inflatsioon, mis väljendub toiduainete, esmatarbekaupade, energiahindade ja eluasemelaenude kallinemises. Uuest aastast tõusev käibemaks suurendab toidukorvi maksumust veelgi. Lisaks kaovad ka mitmed suurperedele mõeldud toetused, mis tekitab eelarvesse sadade eurode suuruse augu.»

Kuni jaanuari esimese nädalani saab lasterikkaid peresid Selverites kampaania käigus veel toetada. Lisaks pakkidele annetab Procter & Gamble oma toodete müügist 10 000 eurot lasterikaste perede toetuseks.