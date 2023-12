Meedik soovitab pühade ajal söögi-joogiga mitte liialdada

Doktor soovitab vägijookidega mitte liialdada. «Viimaste aastate kogemus näitab, et kõige rohkem tekitab pühade ajal probleeme alkohol. Eelkõige satuvad haiglasse inimesed, kellel on varasemast tekkinud maksakahjustus või kõhunäärme probleemid ja kes tegelikult alkoholi tarvitada ei tohi, kuid kipuvad pühade ajal napsutama,» ütles Keerma.

Teisalt satuvad haiglasse ka terved inimesed, kes jookidega liialdanud. «Eriti hull on just aastalõpp, sest esmalt on jõulud ning siis juba nädal hiljem aastavahetus. Tulemuseks on arvestatav hulk hospitaliseerimist vajavaid haigeid uue aasta alguses. Seega ei tasu alkoholiga liialdada,» toonitas tohter.

Põlva haigla siseosakonna juht Katrin Keerma Madis Perli/Põlva haigla

Samuti soovitab ta peolauas rohkem seltskonda nautida, mitte söögiga liialdada. «Ning ärge unustage tarbida ka vett,» tuletas ta meelde.

«Kuigi ülesöömine nii sageli haiglaravile ei too kui alkohol, soovitan siiski tungivalt püüda ülesöömist vältida,» ütles Keerma ja lisas, et eriti ohustatud on need, kellel mingid maohaigused või sapikivitõbi.

Ja üks soovitus oli tal veel: «Planeerige oma pühadeaegseid sõite ning lähtuge põhimõttest: ohutus ennekõike. Sõitke rahulikult ja vältige ohtlikke manöövreid. Teie pere, lapsed, lähedased ootavad teid jõuluks koju. Meie Põlva haigla EMO ja Tartu kiirabi on küll pühade ajal alati valmis reageerima, kuid kõige parem on veeta jõulud ju lähedastega.»