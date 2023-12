VIDEOLUGU ⟩ Võru raamatukogu remont sai üle noatera tehtud

«Me oleme jõudnud üsna hästi ära kolida. Väga suur osa nendest raamatutest, mis olid asenduspinnal, kojulaenutuses ja ajakirjad lugemissaalis, on juba siia üle toodud,» rääkis keskraamatukogu arendusjuht Merle Koik. «Uued riiulid on tänu Kaitseliidu vabatahtlike abile ka siia ära kolitud, nii et oleme järje peal.»