Kolmapäeval sajab lund ja tuiskab

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati ka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, Lääne-Eesti rannikul lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s, hommikupoole ööd tugevneb sisemaal läänekaare tuul 4-10, rannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on kuni 5 kraadi. Teedel on libedusoht.