Igavikku kutsuti Benjamin Georg Lillemäe

Ravitsejana andis Lillemäe tervise tagasi paljudele inimestele. «Ta andis endast kõik, et inimesi aidata. Ta ei rõhutanud kunagi, et tema tegi, vaid et on olnud üksnes vahelüli Jumala ja inimeste vahel. Ta ütles ikka: «Kõik on tänu Jumalale»,» märkis Liblik.