VIDEOLUGU ⟩ Põhjalaagri matkarada viib militaarsele rännule sajandi taha

«Oleme uurinud ajaloolist informatsiooni, kogunud arhiividest fotosid, tekstilõike mis meil Põhjalaagri kohta on ja see on väljas 16 infotahvli peal,» rääkis Põhjalaagri matkaraja projektijuht, Setomaa vallavalitsuse arendusspetsialist Margery Roosimaa.