Tomi Saluveer: Riia muutub üha tähtsamaks

Riia on juba ammu olnud lennuliikluse mõttes oluline transpordisõlm, sest naabrite pealinnast reisi alustades on lendude valik suurem ja sageli ka hinnad soodsamad, kui Tallinnast õhku tõustes. Nüüd kasvab Riia tähtsus ka raudteesõlmena.

On need siis Võru-, Põlva- või Valgamaa inimesed – autosõit Riiga kestab olenevalt lähtepunktist keskmiselt kaks-kolm tundi. Kõige kiiremini jõuavad naaberriigi pealinna Eesti-Läti piirilinna Valga elanikud – sealt on Riiga kõigest 161 kilomeetrit. Võru asub 225 ja Põlva 252 kilomeetri kaugusel. Tallinnasse on aga Võrust 249, Valgast 232 ja Põlvast 227 kilomeetrit.

Nüüd lisab Riiga sõidule jumet moodsa reisirongiliikluse avamine Riiast Vilniusesse. Neli tundi ja 15 minutit rongis veedetud aega on nii ajaliselt kui ka mugavuselt ahvatlev alternatiiv maanteel seiklemisele. Teades, et Riia–Vilniuse 142 kohaga rongi tavapileti hind algab 24 eurost, on see üksi liigeldes ka majanduslikult mõistlikum, kui arvutada kokku, millised on praegu ligikaudu 300 kilomeetri pikkuse autosõidu puhul kütusekulud.

Raudteetaristu areng võib päästa Lõuna-Eesti praegusest tupikpiirkonnaks olemisest ka laiemas plaanis. Pole ju Võru-, Põlva- ja Valgamaalt praegu tegelikult eriti kuhugi edasi sõita: võib-olla ainult teatud soodsama kauba järele või piiritagustele laatadele.



Sõda on muutnud kaubavahetuse Venemaaga pea olematuks, mistõttu on juttu olnud ka Koidula piiripunkti sulgemisest. Seoses Nursipalu harjutusvälja laiendusega on aga Koidula–Võru–Valga raudteeliini ootamas ees remont ning liikumisvõimalused piirkonnas arenevad selleski suunas. Sel juhul jääb murekohaks vaid korralik Valga–Riia ühendus.

Jõulude ajal Riias veedetud päevad kinnitasid taas sedagi, et lõunanaabrite juures on tore ka lihtsalt puhata. Hinnad on veidi soodsamad kui meil, inimesed sõbralikud ning näevad vaeva, et külalistel oleks mõnus. Meeldiv elamus oli Riia jõuluturg, kus lettidel Läti käsitöötooted ning toomkiriku juures asuvat laata täitsid kaneeli, ingveri ja röstitud mandli aroomid.