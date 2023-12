Annela Laaneots: algab meie ühine suur pidu

Võimas on see, et viime kultuuripealinna ellu mitme tuhande inimese koostöös. Kakskümmend omavalitsust on panustanud ja pingutanud, et leida haaravad ja unikaalsed sündmused. Ja saime hakkama – oktoobri keskpaigast on Tartu 2024 veebis üleval Euroopa kultuuripealinna programm ja paljudele üritustele saab juba soetada pileteid.