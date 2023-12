Lõuna-Eesti maakonnakeskused enam ilutulestikku ei korralda: jäägu see elanike teha

Sarnase meelsusega on ka naabermaakonnad. Valga vallavanem Monika Rogenbaum sõnas, et nemad samuti ilutulestikku ei planeeri ja neil on selle asemel muu üritus. «Valga vald ilutulestikku ei korralda. Kõige suurem pidu toimub Valga ja Valka omavalitsuste koostöös kaksiklinna keskuses,» sõnas vallavanem.

Seal leiab aset aastavahetuse valgusshow, mille esitaja on Fire Show Stuudio. Vald tuletab siinkohal meelde, et ürituse ajal on pürotehniliste toodete kasutamine keelatud. Just valgus- ja droonishowd on saanud ilutulestiku heaks alternatiiviks.