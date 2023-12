Rongidele kehtestatakse ülesõidukohtadel kiiruspiirangud

«Raudteel on ohutus alati kõige tähtsam ja kuna on esinenud olukordi, kus reisirongide ja rööbastee turvasüsteemide koostoime on olnud häiritud, siis sündis otsus selles lähtuvalt,» ütles ASi Eesti Raudtee ohutusteenistuse juht Tarvi Viisalu. «On olnud ka üksikuid olukordi, kus ülesõidukoha foorid või tõkkepuu pole korrektselt töötanud.»

Tapa–Narva, Tapa–Tartu ja Tartu–Valga lõigu 39 ülesõidul sätestatakse Elroni diiselrongidele kiirusepiirangud kuni 60 km/h. See toob alates 2. jaanuarist kaasa muudatused reisirongide idasuuna sõiduplaanides.

«Raudtee-ettevõtete ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ohutusmeeskonnad on süvitsi uurinud juhtumeid ja nende võimalikke põhjuseid nii rongide kui ka taristu osas. Koostöös on otsustatud, et enne, kui taolised probleemid saab täiesti välistada, tuleb ettevaatusabinõud kasutusele võtta,» lisas Viisalu.

Rongireisijatele tähendavad ülesõitudel kehtivad piirangud pikenevaid sõiduaegasid, mis on liiniti erinevad. Ajutiste piirangute tõttu uuendatav sõidugraafik avaldatakse Elroni veebilehel ja see hakkab kehtima 2. jaanuarist.

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis rõhutas, et liiklusõnnetuste ärahoidmiseks on kõige enam ära teha sõidukijuhtidel. «Rongi ja maanteesõiduki kokkupõrget saab vältida vaid maanteel liikleja, sest rongi pidurdusteekond võib olenevalt kiirusest ja ilmaoludest jääda 400 kuni 1400 meetri piiresse,» selgitas Ehrenpreis. «Sõidukijuht peab järgima liiklusseadust, mis paneb liiklejale kohustuse olla raudtee ületamisel eriti tähelepanelik. Samuti peavad veerem ning taristu turvaautomaatika töötama koos laitmatult.»

AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongid ning TTJA kutsuvad autojuhte üles suuremale tähelepanelikkusele raudteed ületades. «On äärmiselt oluline, et ka autojuhtidel ei tekiks ainult tehnoloogial põhinevat turvatunnet ja nad alati veenduks, et rongi pole lähenemas. Ohutuse tagamisel liikluses on kõigil osapooltel suur roll,» lisas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

Ajutiste kiirusepiirangute otsus sündis ASi Eesti Raudtee, ASi Eesti Liinirongid, TTJA ning kliimaministeeriumiga toimunud konsultatsioonide tulemusena.