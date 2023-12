Võrumaa koolikokad said erilise tänu osaliseks

Tegemist on ainulaadse traditsiooniga, mis on suunatud koolikokkadele ning omavalitsustele, kes panustavad mahetooraine kasutamisse haridusasutuste toidulaual.

Projekti «Mahe ja muhe» juhi Kaja Kesküla sõnul oli tagasiside ka sel aastal soe ja südamlik. «Haridusasutuste kokad annavad ühiskonnas väga suure panuse, ent seminaride ja koolituste kõrval neile tänusündmuste korraldamine on harv,» ütles Kesküla. Seda enam tunnustab ta kokkasid, kes panustavad ka mahetoidu propageerimisse.

Esimest korda toimus pidulik kokkusaamine 2020. aasta, et tänada kümmet esimest haridusasutust, kes olid alustanud mahetoitlustusega. Selle aasta lõpuks on koole ja lasteaedu, kes on saavutanud toitlustuses mahemärgise, juba 29. Mahetoidu laialdasema kasutuse soodustamiseks sõlmisid Võru maakonna omavalitsused, Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit kolm aastat tagasi kokkuleppe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks avaliku sektori rahastatavas toitlustuses.

Uues Hämsa maherestos toimunud tänuõhtusöögi menüü oli samuti põimitud kokku mahetoorainest ning menüü koostas restoranis Kolm Sõsarat tuntud Kerti Vissel. Meeleolu lisasid Tartumaalt esinema tulnud Lähte naiskoori kandlenaised.