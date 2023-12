Terviseamet: gripi levik on laialdane, haigestumine tõusutrendis

Eelmisel nädalal haigestus ägedatesse hingamisteede haigustesse 5229 inimest. Grippi haigestumine on nädalaga kasvanud 101% võrra. Gripiviirus levib kõikides vanuserühmades, kõige rohkem on haigestunuid kuni 14-aastaste laste seas.

Esialgsetel andmetel vajas gripi tõttu haiglaravi 30 patsienti. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 133 inimest. Üle 43% haiglaravi vajanutest on olnud lapsed ja noorukid, 32,3% üle 65-aastased. Terviseametile teadaolevalt on esinenud vähemalt neli surmajuhtu.

Nädala jooksul lisandus 5929 COVID-19 haigusjuhtu. Hospitaliseeriti 291 patsienti. COVID-19 põhihaiguse tõttu vajas hospitaliseerimist 129 patsienti. Intensiivravi vajas 10 patsienti, juhitaval hingamisel oli kuus. Lisandus neli surmajuhtu. Detsembri jooksul hospitaliseeriti 885 COVID-19 patsienti, kellest vaktsineerituid oli vaid 27 ehk 3%.