Mulgimaa otsustajad said taas kokku Mulgi Elamuskeskuses.

Ühisistungil andis põhjaliku ülevaate Mulgi Elamuskeskuse senisest toimetamisest ja esimesest turismihooajast keskuse tegevjuht Ülle Juht. 212 avatud päeva jooksul on jõudnud mulgindusega sinasõprust tegema 7390 külastajat – nende seas nii ürituste külastajaid, seminaride pidajaid, mulke kui Mulgimaa sõpru. Lisaks ekspositsiooni- ja häärberimaja uudistamisele on keskuse külastajatel nüüd võimalus tutvuda mulgi maamärgi neljajalgsete elanikega. Vanas aidahoones on leidnud endale mõnusa pesa lambad ja küülikud ning tulevikus on plaan püsielanikke juurde võtta.

Mulgi Elamuskeskuse tegevjuhi Ülle Juhi sõnul on kõige tänuväärsem reklaam hea sõna. «Keskus on olnud avatud seitse kuud ning oleme selle aja jooksul otsinud ’oma nägu’. Oleme korraldanud erinevaid üritusi, kontserditest kuni töötubadeni, mis on kahtlemata külastajate seas tõmbenumbriks ja oluliseks lisandväärtuseks. Oleme veendumusel, et elamuskeskuse pakutav sisu peab olema võimalikult eripalgeline ja uued ideed on alati teretulnud,» rääkis Juht ning lisas, et Mulgimaa otsustajatele on keskuses ka heade mõtete kast, kuhu kõik oma ideed ja mõtted kirja saab panna. «Mulgimaa volinikele ja kõikidele mulkidele panen südamele, et peame ise oma loodud asja tunnustama, seda hindama ning kutsuma kõiki meie unikaalsest kultuuripärandist osa saama.»

Mulgi vanem Kalle Vister sõnas, et Mulgimaa ühisvolikogude traditsioon on piirkonna ühtsuse jaoks oluline. «Selline koostöövorm, kuidas erinevates maakondades asuvad ühise kultuuritaustaga omavalitsused saavad kokku, arutavad piirkonna tuleviku üle ning on rahaliselt panustanud ühiselt seatud eesmärkidesse, on kahtlemata Eestis ainulaadne,» lisas Vister.

Aastalõpule kohaselt tegid Mulgimaa volikogude esimehed ja vallavanemad üheskoos tinavalamist, et pilk tulevikku heita. Tõlgendusi valatud kunstiteosest oli mitmeid – langevast euriborist kuni lumikellukeseni-, kuid kujul säbrulisust jagus, mis vanarahva uskumuse kohaselt tähendab head rahaõnne. Mulgimaa volinikud said ühiselt kaunistada keskuse kuusepuud, muusikalist elamust pakkus Kati Koppel ning õhtu jätkus vabas vormis suhtluse ja õhtusöögiga.

Eelmine Mulgimaa omavalitsuste ühisvolikogu toimus Mulgi Elamuskeskuses aasta aega tagasi kui tutvuti sel ajal veel arendusjärgus oleva Mulgi Elamuskeskuse plaanidega ning saadi ülevaade Mulgimaa turismi hetkeolukorrast ja tuleviku eesmärkidest.