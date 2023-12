Asja mõte on tema sõnul selles, et kui metsaomanik paneb maha uued männi- või kuuseistikud, näiteks raiesmikule, hakkavad nende ümber kasvama kukeseened. Seeneniidistik on mulda pannes juba taimega kaasas. Oleme selle nimel koostööd teinud maailma tippülikoolidega.