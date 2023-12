Mille poolest on Eesti kaitsevägi praegu targem võrreldes eelmise aasta detsembriga?

Tulnud on väga palju arusaamist meie naabri kohta. Tulnud on veendumust, et seal agressiivsus ja kurjus ei lõpe kuidagimoodi ära. Arvan, et see on võib-olla selle aasta jooksul olnud üks suuremaid kinnistumisi. Aga muus mõttes me jälgime Ukrainat, kordame teatud tarkusi, saame kinnitust, saame ka uusi asju teada. Eks see Ukraina sõda on see, mis kõige rohkem meid õpetab.