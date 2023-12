Eestis hoiustatava vedelkütusevaru osakaal suurenes aastaga oluliselt

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse on AS Eesti Varude Keskus (EVK) märkimisväärselt suurendanud Eestis hoiustatava kütusevaru osakaalu ning 2023. aasta lõpuks moodustab see 76 protsenti kogu riigile kuuluvast bensiini ning diisli- ja lennukikütuse strateegilisest varust.