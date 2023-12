GALERII ⟩ Vaimulik Benjamin Georg Lillemäe saadeti viimsele teele

Vaimuliku talituse viis läbi lahkunu poeg Leevi Lillemäe, kelle sõnutsi ootas isa veel detsembri alguses märki selle kohta, kas võtta ette sõit Aafrikasse või tuleb see edasi lükata. "Mida päev edasi, seda enam tuli tal leppida teadmisega, et kõik ei ole enda teha. Benjamini usutunnistus oli, et evangeelium peab olema seotud rõõmuga ja andma jõudu elada üle ränkrasked kannatused. Enda koormast ta ei rääkinud, ütles alati, et kõik on tänu Jumalale hästi," sõnas noorem Lillemäe.