Deira Kangur käis laupäeval Kagukeskuses ostlemas ja ta ei olnud kümme minutitki ära, kui tagasi auto, BMW E46 juurde naastes informeeris teda keskuse turvatöötaja G4S-ist, et tema sõidukile on sisse sõidetud. Seda nägi pealt ka pealtnägija. Tuli välja, et tema stanget ja tiiba oli rihitud.