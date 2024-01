Päästjad sõitsid välja peamiselt ilutulestikuga seotud põlengutele

2023. aastal hukkus tulekahjudes kokku 35 inimest, mis on võrreldes 2022. aastaga 12 inimelu vähem. Enamasti on tulekahjudes hukkunud inimeste surma põhjus hooletu suitsetamine ning enamik hukkunutest on olnud kas joobes või joobekahtlusega.