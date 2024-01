GALERII ⟩ Toomas Nigola: Et kuivaks jääda, peab lisaks vihmavarjule olema ka vihmavarjuhoidja

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola tagasivaatel vaikisid Vabadussõjas relvad 3. jaanuaril 1920 kell 10.30. "Tuhandete ohvrite hinnaga oli eestlastest saanud riigirahvas, kes õigusega võis võtta oma koha vabade rahvaste ringis. Eesti esimene president Konstantin Päts tõdes pärast Vabadussõda, et meile ei antud vabadust teiste armust, me oleme selle endale ise kätte võidelnud," toonitas ta.

Vabadussõjas võitlesid jumalasulase tõdemusel meiega külg külje kõrval britid, soomlased ja veel mitme teise rahva esindajad. "On üsna küsitav, kuidas ja kas oleksime ilma nende toetuseta toime tulnud. Nagu ukrainlased täna. Vabaduse üheks osaks on see, et saame valida oma sõpru. Keegi ei saa meile dikteerida, kellega tohime läbi käia," kõlas karges talvehommikus.