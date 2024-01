VIDEOLUGU ⟩ Lõuna-Eesti langetas pea Vabadussõjas võidelnute ees

«Täna 104 aastat tagasi kell 10.30 hakkas kehtima relvarahu Nõukogude Venema aja Eesti Vabariigi vahel. Eesti riik oli võitnud Vabadussõja,» lausus Kaitseliidu Võrumaa maleva pealik major Vaido Siska mälestushetkel vabadussamba juures Võru kalmistul. «Vabadussõja võitsime veel alles loodava kaitseväega. See näitab, et kui rahval on tahe olla vaba, siis ei ole vahet, kes on sul vastas.»