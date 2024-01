GALERII ⟩ Jaanus Barkala: Loodame, et ei pea mälestama uusi kangelasi

Kokkutulnuid tervitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Täna, 104. aastat tagasi vaikisid relvad ja sõlmiti vaherahu. Loodame, et me ei pea taas, relv käes, seisma vastu ülekaalukale vastasele,“ sõnas ta. „Peame olema valmis ja meie valmisolek muutub üha paremaks. Loodame, et saame neid hetki rahus nautida, et me ei pea rajama uusi mälestusmärke ega mälestama uusi kangelasi. Au langenud kangelastele!“