«Mul küll sõidab, just tulin vallamajast,» ütles Kuklane neljapäeva ennelõunal Lõuna-Eesti Postimehele. «Rõugesse ühe otsaga soojaks ei läinud, aga ega bensiiniauto ka selle mõne kilomeetriga soojaks lähe. Ma küll ei saa öelda, et ei sõida. Sõidab.»

Koos Eestisse saabunud valju pakasega on sotsiaalmeedias mitmel puhul kurdetud, kuidas elektriautod on 20 miinuskraadi juures lakanud töötamast või liiguvad edasi väga vaevaliselt. See on tõstatanud küsimuse, kas elektriautod ikka Eesti kliimasse sobivad.