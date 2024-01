Toomas Nigola: Traditsioonilise perekonna pooldajad ei peaks end tundma sildistatuna

EELK pressiesindaja, Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola sõnul on esimestel päevadel samast soost paaride esitatud kõrge avalduste arv selgitatav asjaoluga, et nad ootasid hetke, millal suhte registreerimine neile perekonnaseaduse alusel võimalikuks saab. Kolmapäevase seisuga oli Eestis abiellumisavalduse esitanud 79 paari, kellest 30 soovib sõlmida samasooliste abielu.

"Nende esimeste päevade alusel ei ole veel põhjust arvata, et inimeste arusaam perekonnast või abielust muutus üleöö lihtsalt ühe seadusemuudatuse mõjul. Peamine on, et ka need, kes oma arusaamu perekonnast ja abielust ei ole muutnud, tunneksid ennast uues olukorras samuti mõistetuna ning ei pea hakkama taluma sildistamist ega halvakspanu," ütles Nigola.

EELK piiskop electus Anti Toplaan lisas, et kirik omalt poolt soovitab alanud aastal kaaluda abielu sõlmimist nende paaride puhul, kus mees ja naine, kas elavad juba koos või alanud aastal soovivad luua ühist peret. "Kristlikes peredes on abiellumist võimalik siduda laulatusega, mille puhul võib pöörduda meie vaimulike poole, kellest paljudel on ka perekonnaseisuametniku õigused," lausus Toplaan.

EELK piiskoplik nõukogu otsustas möödunud aasta 17. oktoobril, et EELK vaimulikud võivad jätkata sel aastal abielude riikliku sõlmimisega tingimusel, et registreeritakse mehe ja naise abielu. Ka muus osas peavad abiellujad vastama abiellumiseks vajalikele tingimustele nõnda nagu seda mõistab ja õpetab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. See tähendab, et EELK vaimulikud ei saa olla samast soost paaride abielude ametlikeks sõlmijateks ega ka kiriklikult õnnistada samast soost partnerite paarisuhet.

Teiste riikide näidetel moodustab tavaliselt samasooliste abiellujate arv kuni paari protsenti kõigist sõlmitud abieludest.